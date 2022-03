Tennis : Nadal passe en quart, en gravissant le mont Opelka

Une montagne de 2,11 m s’élevait face à l’Espagnol, mais ce dernier n’est pas invaincu pour rien en 2022. Malgré la douleur au pied gauche, il l’a gravie sans trembler, mercredi, pour aller en quart de finale d’Indian Wells.

Avec cette 18e victoire d’affilée, il fait mieux que Pete Sampras (1997) et Roger Federer (2018) qui en avaient remporté une de moins au cours de leur début de saison. Et s’il fait mieux que Novak Djokovic en 2013, également stoppé à 17, il demeure très loin du Serbe, qui avait remporté 26 succès de rang en 2020 et surtout 41 en 2011, record en la matière depuis le début de l’ère ATP en 1990.