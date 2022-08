US Open : Nadal perd un set mais file au 2e tour

L’Espagnol a cédé un set à l’Australien Rinky Hijikata (198e et invité) avant de prendre nettement le dessus. Il affrontera l’Italien Fabio Fognini (60e) pour une place au troisième tour.

Rafael Nadal n’avait plus joué à New York depuis qu’il y avait gagné le 19e de ses 22 titres du Grand Chelem en 2019.

Rafael Nadal, 3e mondial, a cédé un set à l’Australien Rinky Hijikata (198e et invité) avant de prendre nettement le dessus et de se qualifier avec autorité 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 pour le 2e tour de l’US Open.

Entre le Covid-19 et les blessures, l’Espagnol de 36 ans n’a plus joué à New York depuis qu’il y avait gagné le 19e de ses 22 titres du Grand Chelem en 2019.