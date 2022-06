Roland-Garros: Nadal pour l'histoire, Ruud pour une première

L’Espagnol disputera aujourd’hui sa 14e finale à Roland-Garros et jouera pour soulever un 22e trophée du Grand Chelem. Lui qui est déjà le joueur ayant remporté le plus de tournois majeurs, il pourrait, à l’issue de cette finale, prendre ses distances sur le numéro 1 mondial et son principal adversaire, Novak Djokovic, et Roger Federer, bloqués tous deux à 20 titres.