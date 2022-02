Tennis : Nadal réalise le meilleur début de saison de toute sa carrière

En battant l’Américain Stefan Kozlov, l’Espagnol a remporté sa douzième victoire consécutive. Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas ont aussi été expéditifs.

«C’est toujours important de gagner le plus rapidement possible, mais le plus important, c’est de l’emporter, a commenté Nadal. Ce soir, j’ai gagné en deux sets, c’est une bonne nouvelle, et je vais tâcher d’être prêt pour demain (ce jeudi) pour affronter à nouveau un adversaire coriace.» Il s’agira de l’Américain Tommy Paul, 39e joueur mondial.