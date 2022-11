Tennis : Nadal sauve l’honneur avant de quitter Turin

Battu en deux sets par Taylor Fritz (ATP 9) puis Félix Auger-Aliassime (ATP 6), Rafael Nadal n’avait plus rien à gagner dans ce tournoi. Mais il déteste perdre et travaille déjà en vue de la saison 2023.

Ruud peine face aux trois meilleurs du monde

Nadal impérial au service

Le scénario s’est quasiment répété dans le second set, si ce n’est que Nadal a été encore plus impérial sur sa mise en jeu: il n’a laissé au total sur toute la manche que trois points à son adversaire lors de ses jeux de service (il en a remporté quatre sur six blancs). Et c’est d’un revers croisé gagnant qu’il a bouclé le match sur le service de Ruud.