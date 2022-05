Tennis : Nadal sauve quatre balles de match et finit par s’en sortir

David Goffin a donné du fil à retordre à l’Espagnol à l’occasion des huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid, jeudi. Nadal a fini par s’imposer 6-3 5-7 7-6 (11/9).

Rafael Nadal, qui fait cette semaine son retour, un mois et demi après une fracture de fatigue à une côte, a souffert plus de trois heures et écarté quatre balles de match, jeudi, pour se qualifier pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, où il pourrait retrouver le phénomène Carlos Alcaraz.

Nadal diminué physiquement

Sans doute diminué physiquement après ses six semaines sans compétition, dont un mois complet sans entraînement, Nadal s’est montré moins saignant et moins mobile dans cette deuxième partie de match. Ses coups, encore définitifs un peu plus tôt, ne l’étaient plus, sa balle faisait moins mal, il se tenait plus loin de sa ligne et commettait plus de fautes: tout ça a permis à Goffin de développer son jeu, ce que le Belge a eu le grand mérite de faire avec la manière.