Tennis - Nadal se fait surprendre par Zverev à Madrid

Il s'agit de la première victoire de l'Allemand face à Nadal sur terre battue. Ce dernier l’a pourtant breaké dans cette rencontre, pour mener 4 jeux à 2. Mais Zverev est immédiatement revenu à 4-3. Au-delà, particulièrement offensif et incisif, n'hésitant pas à aller de l'avant et même à venir conclure les points au filet, il a progressivement pris le dessus sur le Majorquin au point d'inscrire quatre jeux de suite pour empocher la première manche en 48 minutes.

Statistique rare: «Rafa» n'a réussi aucun coup droit gagnant dans ce premier set, et seulement deux coups gagnants, quand l'Allemand en a frappé douze.

Dans le deuxième set, l'Espagnol a tant bien que mal résisté jusqu'à 2-2. Mais la combinaison de fautes inhabituelles de sa part et d'un Zverev pressant et précis lui a coûté de nouveau son service (3-2). L'Allemand a même eu deux occasions de creuser l'écart avec un double break, en vain. Mais il n'en a finalement pas eu besoin et s'est imposé en 1h44.