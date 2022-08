Tennis : Nadal se manque pour sa rentrée à Cincinnati

Getty Images via AFP

Pas dans le rythme et souvent dépassé dans les échanges, Rafael Nadal n’a pas envoyé les meilleurs signaux à douze jours de l’US Open, éliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati, mercredi, par le 152e joueur mondial, Borna Coric.

C’est la grosse surprise du jour survenue bien tard dans la nuit, que même l’interruption par la pluie pendant 1 h 20 n’a pu empêcher. Et ce même si l’Espagnol, 3e mondial, faisait dans l’Ohio son retour après six semaines d’absence.

Il n’avait plus joué depuis le 6 juillet en raison d’une déchirure abdominale, qui l’avait ensuite contraint au forfait avant sa demi-finale à Wimbledon. «On ne pas s’attendre à jouer à un niveau incroyable immédiatement», avait-il prévenu il y a quelques jours.

Non sans lutter

Les faits lui ont donné raison, même si on pouvait s’attendre à ce qu’il passe sans encombre ce 2e tour, face à un adversaire mal classé, qui cherche à se relancer après une opération à une épaule.

«Rafa» s’est finalement incliné, non sans lutter, 7-6 (11/9) 4-6, 6-3 au bout de presque trois heures. Et son niveau est apparu bien loin de celui affiché au cours du premier semestre, lorsqu’il s’est adjugé l’Open d’Australie et Roland-Garros. «Il a mieux joué. Mais c’est difficile de tirer beaucoup de choses positives de ce match. Je dois m’entraîner, je dois mieux retourner, c’est la vérité», a-t-il convenu, sans masquer sa déception.