Rafael Nadal, absent de l’US Open, est déjà à pied d’oeuvre sur les courts du Foro Italico, à Rome, en vue de son retour à la compétition après plus de six mois de pause due au coronavirus. Selon des photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux, l’Espagnol s’est d’ailleurs entraîné avec le Vaudois Stan Wawrinka, lui aussi déjà présent dans la Ville éternelle.