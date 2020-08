Genève Nadège Lacroix se lance sur les ondes romandes

La Genevoise commence une nouvelle aventure: la radio. Elle sera tous les jours en direct sur Rouge FM.

Jusqu’à présent, hormis son one-woman-show «Michto michtonnée», Nadège Lacroix, 34 ans , menait sa carrière entre émissions de téléréalité, séries et théâtre en France. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle dévoile aujourd’hui son arrivée en tant que coanimatrice dans une nouvelle émission de radio suisse.

«Je n’avais jamais fait de radio, sauf en tant qu’invitée. J’aime bien parler, qu’on m’écoute et j’ai des opinions sur tout, je me suis dit que ce serait sympa», confie la comédienne. C’est sur RougeFM, dès lundi à midi, que l’on pourra entendre Nadège tous les jours pendant deux heures en compagnie de Yann et de David, dans l’émission «Les Fantastiques».