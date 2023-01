Ski de fond: Nadine Fähndrich a payé ses efforts de la veille

Nadine Faehndrich en action. AFP

Une poursuite était initialement prévue dans les Grisons et elle avait été transformée en mass-start à cause du manque de neige. Les organisateurs sont finalement revenus à leur idée initiale, sur une boucle de 2,5 km et ç'a permis à Nadine Fähndrich, vainqueur du sprint libre de la veille, de s'élancer avec 11 secondes d'avance sur sa plus proche poursuivante et de faire la course en tête pendant un peu plus de trois kilomètres.

La meilleure sprinteuse de la planète a été rattrapée par un petit peloton et a réussi à s'accrocher un temps aux basques de la favorite Frida Karlsson, ainsi qu'à celles des Norvégiennes Anne Kjersti Kalvaa et des soeurs Lotta Udnes et Tiril Udnes Weng. Le raidard du troisième tour a été trop dur et la Suisse a ensuite craqué et dû gérer son rythme jusqu'au terme des dix kilomètres de la deuxième et dernière étape grisonne de ce rendez-vous phare de la saison des fondeurs.

Sprint royal

Devant, la lutte a été intense entre les athlètes qui avaient englouti Fähndrich et la Finlandaise Kerttu Niskanen, partie en douzième position, auteur du meilleur chrono de la journée de l'extrême Est de la Suisse et revenue du Diable Vauvert. C'est finalement Tiril Udnes Weng qui a fini par lever les bras après un sprint royal. Il s'agit de son premier succès en carrière en Coupe du monde. Le podium a été complété par Niskanen (à 0'’4) et Karlsson (à 0’’6).