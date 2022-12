Ski de fond: Nadine Fähndrich signe un nouveau succès

Magnifique performance de Nadine Fähndrich en skating. Pour la première fois de l’histoire, une fondeuse helvétique a remporté samedi le sprint de Davos. Une victoire largement méritée pour la Lucernoise, qui a signé le meilleur temps des qualifications le matin (2'37''21), avant de remporter son quart puis de signer le chrono le plus rapide des demi-finales (2'35''23).

En finale, Fähndrich a fait la différence en plaçant une accélération décisive dans la montée finale, résistant jusqu’au bout au retour de ses adversaires. Au final, elle s’impose en 2'36''24, avec respectivement 24 et 32 centièmes d’avance sur l’Américaine Jessie Diggins et la Suédoise Johanna Hagström.

Sept podiums en solo

L’athlète de 27 ans confirme ainsi son succès obtenu la semaine dernière à Beitostolen en Norvège en style classique. Il s’agit de son 3e triomphe en Coupe du monde, après l’étape de Dresde (All), il y a un peu moins de deux ans. En tout, elle compte désormais sept podiums en solo sur son CV, auxquels il faut ajouter quatre tops 3 par équipes.

Deux autres Suissesses avaient réussi à se sortir des qualifications. Mais Lea Fischer et Alina Meier ont été éliminées en quarts de finale. Chez les hommes, Janik Riebli a échoué aux portes de la finale, réalisant le moins bon temps des demies. Roman Schaad et Cyril Fähndrich ont eux été sortis en quarts. La victoire est revenue à l'Italien Federico Pellegrino, qui a devancé le Norvégien Johannes Klaebo et le Français Lucas Chanavat.