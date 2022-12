Ski de fond: Nadine Fähndrich sur une autre planète

Elle est actuellement intouchable. AFP

Dans ce format, Nadine Fähndrich est bien la plus forte du monde tout court à l'heure actuelle. Elle avait, en fin de matinée, écrasé les qualifications, en laissant ses principales adversaires à 2''41 (Tirul Udnes Weng) et plus. Les dix fondeuses classées dans la foulée de la Norvégienne se tenaient quant à elles en moins de deux secondes et demie!

La Lucernoise s'est quasiment promenée en quart comme en demi-finale, avant de monter encore d'un ton en finale. Elle y a fait des énormes différences dans la montée du tracé, à parcourir deux fois. Mieux, elle a ensuite presque pu s'économiser sur l'ultime ligne droite, pour finalement devancer la Suédoise Maja Dahlqvist de 0''47 et la Norvégienne Lotta Udnes Weng de 0''62. Fähndrich s'est aussi offert le maillot de leader de la discipline.

La Lucernoise a ainsi enchaîné un troisième succès dans la discipline, après sa démonstration de Davos le 17 décembre et sa victoire à Beitostolen (Nor) une semaine auparavant. Elle a pris la tête du Tour de Ski et elle a le droit d'être ambitieuse pour le général final. Les athlètes disputeront ce dimanche une massstart de 10 km en style classique, toujours dans la station grisonne qui a vu éclore un certain Dario Cologna.

«Je suis en bonne forme et ça fonctionne actuellement comme dans un rêve.» Nadine Fähndrich

«J'ai adoré, c'était amusant sur la piste et assez incroyable de gagner encore une fois, a souri l'athlète née à Schwarzenberg, au micro de la FIS. Je suis en bonne forme et ça fonctionne actuellement comme dans un rêve. Je vais attaquer ce Tour de Ski jour après jour et essayer de finir à un bon classement au général.»

Les fondeurs helvétiques avaient eux aussi brillé en qualifications, plaçant notamment Janik Riebli et Valerio Grond aux 6e et 7e positions. L'Obwaldien et le local de l'étape ont ensuite tous deux remporté leur quart de finale, avant de manquer la qualification au temps en vue de la finale pour respectivement huit dixièmes et 1''4 en demie. Encourageant tout de même.