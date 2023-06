Wimbledon 2023: Trois Suissesses avec Bencic dans le tableau principal

Trois Suissesses étaient engagées, jeudi, dans le 3e et dernier tour des qualifications à Wimbledon et les trois ont passé. Céline Naef, Simona Waltert et Viktorija Golubic rejoignent ainsi Belinda Bencic dans le tableau principal. Les quatre joueuses suisses, comme Dominic Stricker et Stan Wawrinka chez les hommes, connaîtront leurs adversaires vendredi lors du tirage au sort.