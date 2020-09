Elle n’était plus réapparue publiquement depuis 2012. Nafissatou Diallo, la femme de chambre qui avait accusé Dominique Strauss-Kahn d’agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration dans un hôtel de New York, est sortie de son silence. Elle raconte à «Paris Match» comment «l’affaire DSK» a bouleversé sa vie et affirme que la justice ne l’a pas entendue.

«Dans le salon, je répète: «Housekeeping!» Je m’apprête à entrer dans la chambre, sur la gauche, quand je vois apparaître cet homme nu. Alors, je m’écrie: «Oh mon Dieu! Je suis désolée.» Puis tout est arrivé… Et quand cela a été fini, je me suis enfuie en crachant partout», explique Nafissatou Diallo. L’ancienne femme de chambre estime avoir été discréditée par les procureurs parce que DSK «avait de l’argent et du pouvoir». «Je vous assure que s’il avait été pauvre, à la rue, un clochard, il serait aujourd’hui en prison», affirme-t-elle.

Théories du complot

Domiciliée à New York, Nafissatou Diallo dit avoir reçu des menaces de mort et refuse d’en dire plus sur son activité actuelle. «J’ai été submergée de lettres, d’inconnus le plus souvent, qui me parlaient comme si j’avais touché le jackpot et me demandaient de l’argent. Certains m’accusaient d’avoir piégé DSK, de l’avoir fait chanter. Il y a eu tout un tas de théories du complot», confie-t-elle. Aujourd’hui, elle ne veut plus entendre parler de DSK. «Je n’ai pas envie de savoir ce qui lui arrive. Je ne veux plus penser à lui», conclut-elle.