Israël : Naftali Bennett veut provoquer des élections anticipées

Lundi soir, le Premier ministre israélien a fait part de son intention de dissoudre l’Assemblée, pour un nouveau scrutin législatif en octobre. Jusque-là, son allié Yaïr Lapid devient chef du gouvernement.

Un an à peine après son arrivée au pouvoir, la coalition menée par le Premier ministre israélien Naftali Bennett a surpris l’ensemble du pays, lundi soir, en annonçant son intention de dissoudre le Parlement, pour provoquer un cinquième scrutin en moins de quatre ans. «Mon ami, le ministre des Affaires étrangères, et moi-même avons décidé ensemble de dissoudre le Parlement et de nous entendre sur une date pour la tenue de nouvelles élections.»