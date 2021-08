Japon : Nagasaki célèbre les 76 ans du bombardement nucléaire

Devant un public restreint, la ville de Nagasaki a organisé des célébrations pour le 76e anniversaire du bombardement nucléaire.

«Les dirigeants internationaux doivent s’engager à réduire les armes nucléaires et à instaurer la confiance par le dialogue, et la société civile doit les pousser dans cette direction», a déclaré Tomihisa Taue, maire de Nagasaki.

Ce traité n’a cependant pas été signé par les neuf pays détenteurs de l’arme atomique (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord). Le TIAN n’a pas été signé non plus par Tokyo, allié indéfectible de Washington et dépendant étroitement de la puissance militaire américaine pour assurer sa défense régionale.