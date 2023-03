Football: Nagelsmann viré par le Bayern, Tuchel sera le nouvel entraîneur

Déjà sous pression à l’issue de la saison 2021/22 après une élimination par Villarreal en quarts de finale de la Champions League, et seulement le titre de champion, Nagelsmann réalise avec le Bayern la plus mauvaise saison du Bayern depuis onze ans, avec seulement 52 points après 25 journées.

La piste d’un limogeage motivé par des éléments extrasportifs n’est pas à écarter: on sait que Nagelsmann n’a pratiquement jamais été en odeur de sainteté auprès de ses dirigeants, et une récente affaire de taupe dans le vestiaire pourrait également avoir joué un rôle. Mais à ce sujet, on attend encore la version officielle du club. Pour l’instant, on est dans l’ordre de l’hypothétique.