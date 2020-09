Rolle (VD) : Nageurs privés d’eau pour une durée indéterminée

La piscine du Collège du Martinet n’a pas réussi ses derniers examens microbiologiques. Elle devra subir des travaux avant de pouvoir rouvrir.

La piscine du Collège du Martinet, à Rolle (VD), est fermée jusqu’à nouvel avis. Cette décision fait suite aux dernières analyses microbiologiques mensuelles, qui ont fait état d’une qualité de l’eau altérée. Le Canton, par l’intermédiaire de l’Office de la Consommation et du chimiste cantonal, ont alerté l’association Enfance et Jeunesse, qui a la responsabilité de l’entretien des bâtiments scolaires de Rolle. Le 10 septembre dernier, l’infrastructure a donc été immédiatement mise hors service, par mesure de précaution. Mais la santé des nageurs n’a jamais été en danger.

Cette fermeture doit permettre d’analyser les causes de la contamination de l’eau et d’y remédier dans les plus brefs délais, indiquent les autorités dans un communiqué. Toutefois, il semble que la piscine du Martinet, âgée d’une quarantaine d’années, ne pourra pas rouvrir avant d’avoir subi quelques travaux.