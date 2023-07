Nagorny Karabakh: Le CICR réfute les accusations de contrebande

Le CICR, dont la branche arménienne est accusée de contrebande par les gardes-frontières azerbaïdjanais, a assuré mardi qu’aucune marchandise non autorisée n’avait été trouvée dans ses véhicules sur le corridor de Latchine , le seul axe routier reliant l’Arménie à l’enclave du Nagorny Karabakh .

«Pas membres du CICR»

L’Azerbaïdjan a annoncé mardi avoir suspendu la circulation routière sur le corridor, en accusant la branche arménienne de la Croix-Rouge de «contrebande». Réagissant à ces accusations, le Comité international de la Croix-Rouge a assuré qu’«aucune marchandise non autorisée n'a été trouvée» dans un véhicule lui appartenant.

Mais «nous regrettons toutefois que quatre chauffeurs qui avaient été mandatés aient tenté à notre insu de transporter des marchandises commerciales dans leurs propres véhicules, qui arboraient temporairement l’emblème du CICR», a indiqué l’organisation, qui est basée à Genève. «Ces personnes n’étaient pas membres du personnel du CICR et leurs contrats de service ont été immédiatement résiliés».

Téléphones portables et cigarettes

Les gardes-frontières azerbaïdjanais disent notamment avoir saisi entre le 1er et le 5 juillet une dizaine de téléphones portables et des centaines de paquets de cigarettes lors de fouilles dans ces véhicules. Ils affirment que la Croix-Rouge arménienne n’a pas pris de mesures pour prévenir ces «actions illégales» et qu’une enquête criminelle a été ouverte. Le poste-frontière sera fermé jusqu’à la fin des «mesures d’enquête nécessaires», précisent-ils.