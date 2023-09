Karabakh: Près de la moitié de la population réfugiée en Arménie 

Pour ajouter aux tourments de l’enclave, plus de 100 personnes sont toujours portées disparues après l’explosion d’un dépôt de carburant pris d’assaut par les habitants, lundi soir en plein exode. Le drame a fait 68 morts et 290 blessés. L’Azerbaïdjan avait ouvert la veille la seule route reliant le Nagorny Karabakh à l’Arménie, quatre jours après la capitulation des séparatistes et un accord de cessez-le-feu qui place sous le contrôle de Bakou, la région d’environ 120’000 habitants, essentiellement peuplée d’Arméniens.

Crise humanitaire

Alekhan Hambardzyumyan, 72 ans, a dormi dans son fourgon utilitaire. Il montre les traces d’impact d’obus sur la carrosserie. Le retraité, dents en or et veste délavée, a échappé de peu à un bombardement en allant chercher son frère, blessé sur le front le 20 septembre. Son fils a péri dans les derniers combats qui ont fait 213 morts du côté des séparatistes arméniens. Bakou a indiqué pour sa part avoir perdu 192 de ses soldats et un civil dans l’opération militaire. «Je veux aller à Erevan mais je ne sais pas ce que l’État est en mesure de me proposer», explique-t-il à l’AFP.