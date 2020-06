Carnet rose

Naissance de quatre ibis chauves au zoo de Bâle

Quatre oisillons de cette espèce d’oiseau migrateur gravement menacé d’extinction ont vu le jour en mai.

On trouve encore quelques populations d’ibis chauves dans la nature au Maroc et au Proche-Orient, a indiqué mercredi le zoo de Bâle. Ces oiseaux ont disparu de Suisse il y a plus de quatre siècles, car leur viande était considérée comme un mets délicieux et leurs œufs étaient volés dans les nids.