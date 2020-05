Martigny (VS)

Naissance de quinze chiots Saint-Bernard

La Fondation Barry a annoncé que deux portées de chiots du Saint-Bernard avaient vu le jour début avril.

La chienne Hoxane du Grand St. Bernard et le mâle Florenzo vom Baronenschloss sont devenus parents de six mâles et quatre femelles en parfaite santé le 1er avril. Quelques jours plus tard, le 4 avril, ce sont les chiens Djanga au Moulin de Tallans et Alpine Dream Gregory qui sont devenus parents de trois mâles et deux femelles.