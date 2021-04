Îles Canaries : Naissance d’un bébé à bord d’un bateau de migrants

Un enfant est né à bord d’une embarcation de migrants au large des îles Canaries. Il a été secouru par les garde-côtes espagnols et «se porte bien».

Un bébé d’à peine quelques heures né à bord d’une embarcation de fortune où se trouvaient sa mère et 43 autres migrants a été sauvé par les garde-côtes espagnols, ont annoncé vendredi les services de secours de cet archipel espagnol situé dans l’océan Atlantique.

«Le bébé se porte bien»

La petite fille, qui est née jeudi, et sa mère ont été emmenées à l’Hôpital universitaire des Canaries «pour y être examinées», ont indiqué les secours sur Twitter, précisant que leur bateau avait été remorqué jusqu’au port d’Arguineguin, sur l’Île de Grande Canarie.

À son bord, en plus de la mère et du nourrisson, se trouvaient onze femmes, quatre mineurs et 28 hommes, tous d’origine subsaharienne. «Le bébé se porte bien», a indiqué la Croix-Rouge sur Twitter.