États-Unis Naissance d’un bébé panda au zoo de Washington

La femelle panda géante du zoo de Washington a accouché vendredi après une insémination artificielle le 22 mars. Le petit et la maman se portent bien.

«Nous sommes ravis de vous annoncer que Mei Xiang a accouché à 18 h 35 (00 h 35 en Suisse) et qu’elle prend soin de son nouveau-né avec attention», a tweeté le Smithsonian’s National Zoo, précisant que la maman allaitait son petit et lui faisait des «câlins».

Insémination artificielle

Mei Xiang, âgée de 22 ans, avait été inséminée artificiellement le 22 mars avec la semence congelée du mâle Tian Tian, également pensionnaire du zoo et qui fêtera ses 23 ans à la fin du mois, selon l’établissement.

Depuis leur arrivée en 2000, Mei Xiang a déjà eu trois bébés ayant survécu: deux mâles – Tai Shan en 2005 et Bei Bei en 2015 – et une femelle, Bao Bao, en 2013. Les trois pandas sont retournés en Chine à leur quatrième anniversaire, aux termes d’un contrat de partenariat avec le centre de conservation chinois. Il prévoit également le retour en Chine de Mei Xiang et Tian Tian en décembre prochain.