Genève : Naissance d’un label zéro pesticide de synthèse

L’Union maraîchère de Genève lance une certification à mi-chemin entre le bio et l’agriculture conventionnelle.

Faisant suite à la votation du 13 juin sur l’initiative fédérale antipesticides rejetée par le peuple (mais qui a quand même obtenu environ 40% de soutien), l’Union maraîchère genevoise a mis sur pied un nouveau label intitulé «cultivé sans pesticides de synthèse». Il s’agit d’une voie médiane entre l’agriculture conventionnelle et le bio. Pour l’heure, deux producteurs de tomates du bout du lac l’ont obtenu.

Jérémy Blondin, maraîcher à Perly, est l’un d’eux, rapporte la «Tribune de Genève». Il explique faire pousser ses fruits hors sol, avec un système d’arrosage incompatible avec les engrais organiques, comme le lisier, qui sont exigés dans le bio. Mais il utilise des méthodes «durables et respectueuses de l’environnement». La charte a été validée par le chimiste cantonal. Un organisme de contrôle indépendant analysera chaque année l’eau, le sol et les fruits et légumes cultivés de la sorte.