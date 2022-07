Carnet rose : Naissance rare d’un petit okapi au Zoo de Bâle

Le jeune «Toka» est venu au monde le 10 juillet. Ce n’est que le 5e petit de cette espèce à grandir au zoo depuis plus de 20 ans.

Carnet rose au Zoo de Bâle qui annonce jeudi la naissance du petit «Toka», un jeune okapi né le 10 juillet dernier. Il est né des amours de la femelle Ebony, 10 ans, et du mâle Imba (15 ans). Le petit mâle est fort et curieux et se porte à merveille. Dès sa naissance, il s’est dressé sur ses pattes «tremblantes mais trapues», à la recherche du lait maternel, fait savoir le zoo.