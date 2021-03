La crainte d’une contagion à la maternité, conjuguée à l’absence du père pendant et après la mise au monde en raison des restrictions dues à la pandémie, ont fait grimper le nombre d’accouchements à domicile, l’an passé. Même si ce choix reste encore très minoritaire et que les statistiques 2020 ne sont pas encore disponibles, le constat est général parmi les sages-femmes indépendantes romandes. «J’ai triplé le nombre de mes suivis», illustre Nathalie Luisoni, coprésidente de la section genevoise de la Fédération suisse des sages-femmes. Côté vaudois, on signale une même tendance à la hausse. Reste à savoir si donner la vie chez soi, hors milieux hospitaliers, où les protections sanitaires sont importantes, ne représente pas un risque lié au Covid. Non, assurent tant le CHUV et les HUG que les sages-femmes.