Berne : Naissances d’oiseaux menacés au parc animalier de Berne

L’harfang des neiges et ses petits

Le Dählhölzli de Berne a enregistré la naissance d’oiseaux rares. Des jeunes sont nés chez les oiseaux alpins menacés que sont le grand tétras et la perdrix bartavelle, a annoncé mardi le parc animalier. Le grand tétras est fortement menacé chez nous et figure sur la liste rouge de l'Office fédéral de l’environnement. Les jeunes nés au parc animalier de Berne contribuent à maintenir une population saine et diversifiée de cet oiseau alpin rare.