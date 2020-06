Naissances et mariages en baisse, décès et divorces en hausse

Rédiger un nouveau commentaire

Faute a l Etat 25.06.2020 à 09:59

L'Etat et les politiques sont en partie responsable. Quel homme voudra risquer le mariage et les enfants car en cas de divorce, les hommes se retrouvent à la paille au profit de leur ex-épouses. Les féministes ont poussé pour des lois injustes envers les hommes et portent aussi leur part de responsabilité. Il serait temps de sérieusement revoir la copie au niveau législatif et juridique. Faute de quoi, ce sera l'extinction totale à terme.