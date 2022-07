Nicocapone déconseille d'aller en voiture au Paléo

Nicocapone : «N’allez pas en voiture au Paléo!»

Chaque année, des personnalités convergent vers la plaine de l’Asse. Le duo vaudois de youtubeurs Nicocapone en fait partie.

Nicola et Daniela font rire des millions de personnes avec leurs sketches sur le Net.

J’ai contacté l’organisation en 2022 pour essayer d’avoir des places pour Sting. Les parents à Daniela en sont fans. Le festival nous a offert des accès VIP, mais j’ai payé les billets. Quelle chance, on est ravis. Ce qui est super dans ce festival, c’est son ambiance. Sans le Covid, on va vraiment pouvoir s’amuser!

On a participé à trois éditions, à titre privé. On est souvent en vacances à cette période-là.

De votre point de vue, quelle est l’importance culturelle et sociale du festival?

Grande. C’est un événement bon vivant. Entre amis ou en famille, on peut toujours s’amuser. Le programme change tous les jours, avec des artistes qu’on ne voit pas tous les jours.

Quel est votre meilleur et votre pire souvenir d’une soirée au Paléo?

Une fois où il y avait eu Vianney, qu’on aime beaucoup. Il avait chanté a cappella, c’était un moment magique. En plus, on avait superbien mangé avant le concert. On s’était promené sur le festival, il faisait beau. Il y avait tellement de bonne humeur. C’était un pur moment de détente. Seul truc embêtant, les parkings. N’allez surtout pas au Paléo en voiture!