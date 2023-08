Un jeune homme de 20 ans poignardé à mort à Nancy, en France

Un jeune homme de 20 ans a été mortellement poignardé samedi à Nancy et «plusieurs personnes» ont été interpellées, a-t-on appris dimanche auprès du procureur de la République, François Capin-Dulhoste. Les faits ont eu lieu samedi vers 5 h 00 dans une rue près d’une discothèque, peu après que le jeune homme et sa compagne se sont disputés, a indiqué le magistrat, confirmant des informations du quotidien régional «L’Est Républicain».

«Une voiture avec à son bord quatre occupants» s’est arrêtée près du jeune homme, «un des occupants de la voiture» en est sorti pour lui asséner d’abord «des coups de poing avant de se saisir d’un couteau et de lui porter des coups avec cette arme», a poursuivi le procureur. «Les trois autres passagers du véhicule» l’ont ensuite rejoint et, «selon les premiers éléments de l’enquête», pourraient avoir également «porté des coups de couteau à la victime», a expliqué le procureur de Nancy. Les quatre hommes sont ensuite remontés dans le véhicule, laissant le jeune homme «inanimé et gisant dans son sang» après avoir été «très gravement atteint à la carotide».