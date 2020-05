Etats-Unis

Nancy Pelosi annonce son soutien à Joe Biden

Outre la présidente de la Chambre des représentants, une grande majorité des caciques du parti ont apporté leur soutien à Joe Biden pour la présidentielle du 3 novembre.

Plus de 2500 élus et personnalités se sont déjà ralliés à sa candidature, selon son équipe, avec en tête d'affiche Barack Obama, toujours très populaire chez les démocrates, et deux de ses grands anciens rivaux progressistes, les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren.