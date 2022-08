Séoul : Nancy Pelosi attendue à la frontière avec la Corée du Nord

La présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi est arrivée à Séoul mercredi soir après sa visite très médiatisée à Taïwan, et doit visiter la «zone démilitarisée» (DMZ) entre la Corée du Sud et son voisin du nord, a indiqué un responsable sud-coréen à l'AFP. Elle serait ainsi le plus haut responsable américain à se rendre dans le village frontalier de Panmunjom depuis Donald Trump. En 2019, le président américain de l’époque y avait rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.