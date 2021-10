Etats-Unis – Nancy Pelosi espère un accord sur les plans de Biden dans la semaine

États-Unis : Nancy Pelosi espère un accord sur les plans de Biden dans la semaine

La cheffe démocrate de la Chambre des représentants a estimé dimanche que les élus démocrates parviendront à un compromis au cours de la semaine au sujet du grand plan infrastructures voulu par le président américain.

Comme la ministre de l’Économie Janet Yellen, Nancy Pelosi a aussi évoqué dimanche la possibilité que ces réformes soient en partie financées par une taxe sur les actifs détenus par les personnes les plus riches aux États-Unis. «Nous y sommes presque», a déclaré la responsable sur la chaîne CNN, répondant également «c’est ce qui est prévu», à la question de savoir si l’accord interviendrait dans la semaine. «Nous avons un accord sur 90% du projet, nous avons simplement quelques-unes des dernières décisions à prendre», a-t-elle également affirmé.

Joe Biden a reçu dimanche matin dans sa résidence du Delaware le chef démocrate du Sénat Chuck Schumer, et le sénateur Joe Manchin, l’un des élus démocrates réfractaires à certaines parties du projet de réformes sociales.

La Maison-Blanche a qualifié de «discussion fructueuse» l’entrevue avec Joe Manchin. «Ils ont continué à avancer, ils feront travailler leurs équipes sur la suite de la réunion et ont accepté de rester en contact étroit», a communiqué la Maison-Blanche.

Janet Yellen a précisé un peu plus tard sur CNN que la proposition évoquée par Nancy Pelosi était celle du sénateur Ron Wyden. Elle prévoit d’imposer chaque année les plus-values dégagées, mais pas encaissées, par les actifs liquides détenus par les milliardaires, ceux pouvant être rapidement transformés en espèces comme les actions.

«Je n’appellerais pas ça une taxe sur les riches», a souligné Janet Yellen. «Mais cela permettrait d’atteindre plus facilement les gains sur les capitaux, qui représentent une part extrêmement importante des revenus des personnes les plus riches et qui actuellement ne sont pas imposés» tant qu’ils ne sont vendus, a-t-elle ajouté.