Espionnage d’élus : Nancy Pelosi veut entendre des ministres de Donald Trump

La cheffe des démocrates somme les ministres de la Justice de Donald Trump de s’expliquer devant le Congrès sur la saisie de données de parlementaires pendant une enquête sur des fuites d’informations.

«On a sapé l’État de droit», a déclaré dimanche sur CNN la cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, estimant «au-delà de l’imaginable» que les deux anciens ministres, Bill Barr et Jeff Sessions, «aient dit qu’ils ne savaient rien de cette affaire». «Donc, nous devrons les faire témoigner sous serment» devant une commission parlementaire, a ajouté la présidente de la Chambre des représentants.

Les démocrates ont dénoncé vendredi la saisie, par le gouvernement de Donald Trump, de données d’au moins deux élus du Congrès, Adam Schiff et Eric Swalwell, et de leurs proches dont un mineur, dans le cadre d’une enquête sur des fuites d’informations classifiées en 2017 et 2018.