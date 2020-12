Coronavirus : Nantermod: il faut se grouiller de vacciner tout le monde»

Le conseiller national valaisan Philippe Nantermod, vice-président du PLR, critique la lenteur de Berne pour le vaccin. Selon lui, les Helvètes doivent être vaccinés en un mois et demi.

Je trouve invraisemblable que le Conseil fédéral et l’ensemble des autorités ne soient pas plus prêts à vacciner», critique le conseiller national.

Et de relever qu’on parlait du vaccin avant même que le coronavirus n’entre en Suisse. «Je trouve invraisemblable que le Conseil fédéral et l’ensemble des autorités ne soient pas plus prêts à vacciner, et à vacciner rapidement», ajoute-t-il.