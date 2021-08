Révélations : Naomi Campbell a sacrifié sa vie privée pour sa carrière

Le célèbre top model s’est concentré sur son métier au point d’oublier sa quête de l’âme sœur.

Si Naomi Campbell a fait partie des plus grands top models internationaux des années 1990, elle sait pourquoi elle en est arrivée là. «Le sacrifice que j’ai dû faire a été de ne pas pouvoir vraiment trouver cette âme sœur qui va vous comprendre», confie-t-elle au site The Cut. Et la Britannique de 51 ans, qui ne s’est jamais mariée, d’ajouter: «Je suis forte, mais aussi sensible. Je sais que je dois faire des compromis dans les relations.»