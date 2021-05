People : Naomi Campbell maman d’une petite fille

Le top model britannique de 50 ans a créé la surprise lundi en dévoilant sur Instagram une photo de son premier enfant.

Le mannequin, qui vit à New York, n’a pas donné plus de détails, notamment le nom de son enfant, la date ou les circonstances de sa naissance.

«Quelle merveilleuse mère tu vas être»

De nombreuses célébrités du monde du cinéma et de la mode ont félicité Naomi Campbell, comme les actrices Zoé Zaldana et Jodie Turner-Smith, ou encore le designer américain Marc Jacobs qui a commenté: «Comme elle est chanceuse et comme tu es chanceuse! Quelle merveilleuse mère tu vas être.»