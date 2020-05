États-Unis

Naomi Campbell ne rigole pas avec le virus

Le top britannique a revêtu tout un attirail de protection avant de prendre l’avion pour éviter d’être en contact avec le nouveau coronavirus.

Ce n’est pas la première fois que le mannequin, qui fêtera ses 50 ans le 22 mai 2020, arbore une telle tenue pour un vol. En mars, en voyage de Los Angeles à New York, Naomi avait été photographiée et filmée avec une combinaison, un masque et des lunettes. Elle avait alors confié qu’elle prenait le nouveau coronavirus très au sérieux et qu’elle ne portait pas tous ces accessoires pour rigoler.