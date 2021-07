JO de Tokyo - Naomi Osaka éliminée: «Je n’ai pas réussi à gérer la pression»

«Chaque défaite me déçoit, mais celle-ci fait plus mal que les autres», a réagi la Japonaise après sa défaite face à la Tchèque Marketa Vondrousova.

«C’était un peu trop pour moi»

Trop de pression

Véritable star au Japon, Osaka, de mère japonaise et d’un père haïtien, était très attendue. Mais malgré ses quatre titres en Grand Chelem (US Open 2018 et 2020, Open d’Australie 2019 et 2021), la joueuse de 23 ans est apparue fragile ces derniers mois.