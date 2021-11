Tennis : Naomi Osaka est de retour sur les courts

L’ex-N°1 mondiale, en proie à des soucis psychologiques ces derniers mois, a repris l’entraînement.

La Japonaise, double lauréate de l'US Open (2018 et 2020) et de l'Open d'Australie (2019 et 2021), avait déclaré début septembre qu'elle souhaitait «faire une pause pendant un certain temps» après son élimination au troisième tour de l'US Open, suivie d'une conférence de presse où elle avait craqué nerveusement. Auparavant, elle s'était retirée en cours de tournoi à Roland-Garros et avait fait l'impasse sur Wimbledon, révélant avoir des problèmes d'anxiété, marqués par «plusieurs épisodes dépressifs».