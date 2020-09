Azarenka était prête à tout stopper

Et surtout, Azarenka a avoué prendre désormais plus de plaisir sur le court qu’auparavant. «Je me suis plus amusée sur le court, c’est vrai. Je n’étais pas forcément concentrée sur le résultat, mais sur les progrès, sur le moment présent. Quand vous êtes jeune, il y a des gens pas très bien autour de vous, ils vous mettent dans une sorte de tunnel: «Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche». Et vous ne voyez pas les raisons de vivre. Vous devenez cette machine concentrée qu’est un joueur de tennis. Aujourd’hui, je m’accomplis plus en dehors des courts que sur les courts. C’est ça, mon vrai succès. D’un point de vue personnel, c’est une réussite bien plus importante.» / AFP