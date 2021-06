Tennis - Naomi Osaka ne participera pas à Wimbledon

La veille, les organisateurs de la 3e levée du Grand Chelem de la saison de tennis (28 juin-11 juillet) qui espéraient sa présence, avaient contacté son équipe, sans avoir pu «parler à Naomi elle-même» et avaient ajouté ne pas avoir «reçu la confirmation» d’une non participation.

La voilà donc officialisée. Un deuxième coup dur pour Wimbledon en l’espace de quelques heures, puisque plus tôt jeudi, le No 3 mondial, Rafael Nadal, avait lui aussi annoncé son forfait afin de «laisser son corps récupérer». L’Espagnol, 13 fois sacré sur la terre battue parisienne, a été déchu de son trône à Roland Garros vendredi dernier, battu en demi-finale par Novak Djokovic au terme d’un combat épique, dans lequel il était apparu marqué physiquement.

Osaka, No 2 mondiale et quadruple lauréate en Grand Chelem (US Open 2018 et 2020, Open d’Australie 2019 et 2021), 23 ans, avait prévenu qu’elle prendrait du recul par rapport à la compétition, en raison de problèmes de dépression et d’anxiété.