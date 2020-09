Tennis : Naomi Osaka passe sans coup férir

La Japonaise verra les quarts de finale à l’US Open. Elle s’est imposée en deux sets face l’Estonienne Anett Kontaveit.

Naomi Osaka, 9e mondiale, s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’US Open en battant l’Estonienne Anett Kontaveit (21e) 6-3 6-4, dimanche en session nocturne à New York.

La Japonaise, qui a joué avec un bandage à la cuisse gauche, celle-là même qui a souffert d’une élongation l’ayant empêchée de disputer la finale du tournoi de Cincinnati huit jours plus tôt, a été plus solide que son adversaire. Elle n’a même pas eu à défendre une balle de break contre elle et en a converti deux qui ont suffi à lui assurer un succès en deux sets.