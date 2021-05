Tennis - Naomi Osaka promet de zapper les médias à Roland-Garros

Afin de justifier sa dérobade et son art maîtrisé du contre-pied, Osaka a mis en avant sa santé mentale , lassée d’être toujours soumise aux mêmes questions . «J ’ ai toujours senti que les gens ne prennent pas en compte la santé mentale des sportifs et je le sens d ’ autant plus dans les conférences de presse auxquelles je prends part ou j ’ assiste. On nous y pose des questions qu ’ on a déjà entendues à de nombreuses reprises ou des questions qui nous mettent dans le doute et je ne vais pas me présenter face à des personnes qui veulent insinue r le doute en moi», a ainsi expliqué la numéro deux mondiale.