Tennis : Naomi Osaka reprend son rythme de croisière

Au bord du naufrage au tour précédent, la No 3 mondiale a repris son rythme de croisière pour se hisser en demi-finales de l'Open d'Australie, mardi à Melbourne.

Naomi Osaka s'est offert le trophée à chaque fois qu'elle a atteint les quarts de finale en Grand Chelem. AFP

Dans un jeu vidéo, Naomi Osaka «choisirait son personnage parce que mon esprit n'arrive pas à lire ses choix sur le court», disait la Japonaise de l'inimitable Hsieh Su-Wei (71e), pour la toute première fois en quart de finale en Grand Chelem, à 35 ans. Dans la réalité, les choses ont été bien différentes cette fois. Osaka n'a pas laissé Hsieh lui donner le tournis avec son jeu si atypique tout en timing et variations, et s'est imposée avec beaucoup d'autorité 6-2, 6-2 en à peine plus d'une heure.

«Avec sa frappe, vous ne savez jamais quand elle va y aller. Je suis vraiment contente de la manière dont j'ai joué», s’est félicitée l'ex-No 1 mondiale aujourd'hui No 3, intraitable sur les points importants (trois balles de break sauvées sur trois) et derrière sa première balle de service (92% des points gagnés). Deux jours plus tôt, Osaka était passée au bord de l'élimination quand l'Espagnole Garbiñe Muguruza s'était procuré deux balles de match dans le troisième set de leur huitième de finale de haut vol.

A part ça, elle survole tous ses matches depuis le début de la quinzaine australienne: elle n'a laissé échapper qu'à peine plus de quatre jeux en moyenne au fil de ses quatre autres. Même les statistiques parlent pour elle puisque jusque-là, Osaka (23 ans) s'est offert le trophée à chaque fois qu'elle a atteint les quarts de finale en Grand Chelem. C'est arrivé trois fois déjà (US Open 2018 et 2020, et Open d'Australie 2019). Confirmera-t-elle la règle ?

Pour une place en finale, la Japonaise affrontera la No 2 mondiale Simona Halep ou Serena Williams, opposées en soirée.