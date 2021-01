«Je suis ravi d’accueillir Naomi. Elle incarne les valeurs que nous nous efforçons de cultiver dans notre club et son point de vue est inestimable sur des sujets qui vont au-delà du sport. Je ne connais personne de mieux pour nous aider alors que nous voulons continuer à inspirer la prochaine génération de femmes», a déclaré l’autre copropriétaire, Steve Malik, qui a acheté le Western New York Flash en 2017 et l’avait renommé et relocalisé dans la région de Raleigh.