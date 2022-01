Tennis : Naomi Osaka vainc sa nervosité et Alizé Cornet pour son retour

Après une saison 2021 tourmentée, la Japonaise a disputé et gagné son premier match depuis septembre. Une victoire en trois sets au tournoi de Melbourne 1.

«Ça fait toujours du bien de revenir ici», a déclaré Osaka, sur la Rod Laver Arena, où elle a remporté à deux reprises l’Open d’Australie en 2019 et 2021, après sa victoire 6-4, 3-6, 6-3. «C’est vraiment agréable de jouer devant du public».

«J’ai l’impression d’avoir fait beaucoup de fautes directes, mais je m’y attendais parce que c’est mon premier match (depuis l’US Open, ndlr) et que j’étais vraiment nerveuse», a reconnu la joueuse, aujourd’hui 13e mondiale, qui menait 6-4, 3-1 avant de perdre cinq jeux d’affilée et de voir Alizé Cornet égaliser à un set partout. Mais Naomi Osaka a dans la foulée fait le break dès le début du troisième set, et conservé cette avance jusqu’à la fin de la rencontre.