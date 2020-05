Sportifs en confinement

Naomi Osaka veut se débarasser de sa timidité

La joueuse de tennis japonaise se trouve trop timide et veut apprendre à «plus s’affirmer»

La joueuse de 22 ans, vainqueure de deux tournois du Grand Chelem (US Open 2018 et Open d'Australie 2019), estime que cette timidité lui a parfois fait subir des situations non souhaitées. «Je veux profiter de cette période de confinement pour réfléchir à beaucoup de choses. Quand je vais dormir, j'ai beaucoup de regrets et la plupart sont dûs au fait que je n'exprime pas ce que je pense», a-t-elle admis.